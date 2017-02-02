02 февраля 2017, 18:11Общество Белозерцев поручил проконтролировать правильность счетов за отопление Уже второй раз за неделю Пенза пережила масштабное отключение отопления. 1 февраля появилась информация о том, что тепла нет в 200 жилых домах. Представители ресурсоснабжающей организации назвали отключение плановым и обещали вернуть отопление в течение суток. Пензенцам ничего не оставалось, кроме как стоически переносить отсутствие коммунального блага.

Нина Васильевна за себя переживает меньше, чем за любимицу. Попугайчик Нюра - питомец теплолюбивый. В среду, 1 февраля, вечером в квартиру перестало поступать тепло, и в кране пропала горячая вода.



«Ни помыться, ни умыться - холодная вода, руки мерзнут. Это что такое? А платить-то мы платим, задолженности нет», - рассказала жительница дома № 24 по ул. Суворова Нина Рачкова.

Для жителей домов, оставшихся без отопления, отключение не стало критическим. Температура воздуха на улице не опускалась ниже минус 10 градусов, поэтому в квартирах сохранилось тепло.

«Первый раз было холоднее, сейчас не отключили, а убавили, то есть они теплые, но еле-еле, первый раз трубы были вообще ледяные», - сказала жительница дома № 32 по ул. Суворова Мария Галактионова.

Отопление отключили в связи с ремонтом магистрального трубопровода, который обслуживает компания «Т Плюс Теплосеть Пенза». Работы начались вечером 1 февраля на территории пензенской ТЭЦ-1 и завершились через 10 часов.



Сейчас на ТЭЦ-1 все спокойно. По информации регионального управления МЧС, еще с 4.00 2 февраля. Именно в это время порыв был устранен, и тепло вновь стало поступать в жилые дома и социальные объекты.



Заполнение системы отопления теплоносителем - процесс не быстрый, поэтому непосредственно потребителю тепло поступит не сразу.

Помимо жилых домов, без отопления остались и школы. В четырех учреждениях из пяти, попавших под отключение, занятия 2 февраля не проводили. Так, в школе №16 температура днем не поднималась выше плюс 12 градусов.

«Мне позвонил директор поздно вечером и сказал, что он будет ночевать на работе до тех пор, пока отопление не включат. Я с утра пришла на работу, отопления нет. Классные руководители с утра обзвонили детей. Родителям была предложена дежурная группа продленного дня, если у них нет возможности оставить ребенка дома, но нашим предложением никто не воспользовался», - рассказала заместитель директора школы № 16 г. Пензы Елена Борисова.



В свете последних событий губернатор Иван Белозерцев поручил проконтролировать правильность выставления жителям счетов за отопление. Информация об этом появилась на сайте правительства области.



«Госжилстройтехинспекция и администрация города Пензы должны четко отследить, как выставляется плата за отопление жителям областного центра. В последнюю неделю по ряду жилых многоквартирных домов фиксировалось снижение температуры теплоносителя. В связи с этим необходимо проконтролировать, чтобы людям пришли квитанции с обоснованной платой, согласно реальному, фактическому потреблению энергии», - отметил он.



Как сообщила начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко, перерасчет возможен только в случае, если услуга предоставлялась с нарушением установленных нормативов.

Общество

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