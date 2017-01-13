15 января 2017, 12:19Общество 16 января исполнится 135 лет со дня рождения великого художника из Пензы Про него говорили - великий экспериментатор! 16 января исполнится 135 лет со дня рождения нашего земляка, одного из родоначальников "Русского авангарда" Аристарха Лентулова. Имя живописца, графика и театрального художника известно ценителям искусства во всем мире. Как оказалось, чтобы познакомиться с работами художника, даже не придется выезжать из Пензы. Несколько десятков уникальных картин хранится в Пензенской картинной галерее.

Как важен любой мазок кисти на этих полотнах, так и каждый сантиметр при возвращении работ на привычные места. Сотрудники пензенской картинной галереи готовятся к открытию отреставрированного зала русских авангардистов начала 20 столетия. Здесь у каждой картины – своя, неповторимая история. Наследие Аристарха Лентулова – яркое, эпатажное и даже – дерзкое! Впрочем, и сам автор был человеком, как говорят, с характером.

"Ему обязательно нужно было сказать какое-то свое слово, поставить точку в разговоре и в отношениях, ему это иногда в жизни даже вредило... Сдавая экзамен в академию художеств, он опять поспорил с педагогом, который ходил сзади него и говорил - где вы видите на носу у модели зеленый цвет? Несколько раз ему это повторял. Ну, в конце концов, Аристарх Васильевич не выдержал и сказал: "А вы не видите? Мне вас жаль!" Ну, на этом, естественно, экзамен закончился", - отметила заведующая экспозиционным отделом картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

Уроженец Сурского края набирался мастерства в Пензенском художественном училище, затем в Киевском. Кубизм познавал в парижской академии. Как раз в этой манере в 1919 году он написал портрет актрисы Ольги Гзовской.

"Лентулов использует здесь, как художник, какие-то элементы кубизма, если мы возьмем европейский, то он будет не очень похож на русский кубизм. При сохранении формы изображения человека, Лентулов использует вот этот вот прием для того, что бы как раз создать вот это вот ощущение тревоги, которое было во всем существе этой женщины", - пояснила Нина Санталова.

Несмотря на богатое портретное наследие Аристарха Лентулова, он говорил, что не признает портретов и не считает их произведением искусства, если они выполняют функцию фотографии. Главным для художника было передать свои впечатления и настроение – и это ему удавалось. Не боясь экспериментов, он пытался все новое поместить на холсты. В 1910 году Лентулов стоял у истоков творческой группы "Бубновый валет".

Считается, что именно в эпоху авангарда русским художникам удалось идти в ногу с европейской культурой

На оригинальной афише общества художников "Бубновый валет" за 1912 год в числе приглашенных - известные отечественные и иностранные мастера кисти. В их числе и знаменитый испанец Пабло Пикассо.

Графические и живописные работы Лентулова представлены в Третьяковке, в Санкт-Петербурге - крупнейшем в мире музее русского искусства, за рубежом. В пензенской картинной галерее тоже собрана уникальная коллекция из 37 полотен, которые напоминают о художнике-бунтаре. Аристарх Лентулов верил, что миром правит красота, а искусство учит человека познавать природу. 16 января со дня рождения признанного авангардиста исполнится 135 лет .

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