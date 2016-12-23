23 декабря 2016, 18:56Политика Журналисты выяснили, насколько изменились цены на продукты в Пензе Подготовка к празднованию Нового года выходит на финишную прямую. В эти дни магазины и рынки, как правило, переживают большой наплыв покупателей. Изменились ли цены на продукты питания, разбирались корреспонденты информагентства «Пенза-Пресс» и съемочная группа телеканала «Экспресс».

Новогоднее настроение на ярмарке на улице Суворова пока ощущается лишь только в антураже. Продавцы говорят: для предпраздничного ажиотажа еще не время.

Тем не менее, часть пензенцев потихоньку запасается некоторыми продуктами, например, мясом. По уверению продавцов, цена на него, по сравнению с прошлогодней предпраздничной неделей, осталась прежней, а на какой-то вид даже понизилась.

Сами покупатели, кстати, толком и не помнят, как изменились цены за год на продукты. Хотя уверены в одном - точно не снизились.

А вот корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова уже второй год занимается проектом «Коэффициент тарелки щей», с помощью которого выясняет, как изменяется стоимость продуктов в Пензе.

Как оказалось, в 2016-м большой скачок в цене показали сыр - на 80 рублей, сливочное масло - на 12, также подорожали куриные бедра, молоко и хлеб. А вот сахар, наоборот, подешевел на три рубля. В целом скачок цен в уходящем году был умеренным.

«Если брать восемь месяцев прошлого года, которые мы анализировали, то есть с мая 2015 года и до конца 2015 года, то там коэффициент прироста цен составлял более 4,5%. Сейчас же, за 12 месяцев 2016 года, - менее 1,5%, где-то 1,3%», - рассказала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Более подробно с результатами мониторинга можно ознакомиться на сайте «Пенза-Пресс».

Подводя итог, можно отметить, что продуктовая корзина пензенца к Новому году вряд ли выйдет дороже, чем к любому другому торжеству.

Кстати, с 24 декабря на улице Суворова стартует новогодняя ярмарка. Пензенцы смогут запастись продуктами к праздничному столу.

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