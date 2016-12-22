Пензенская область может получить 500 млн рублей на дороги

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22 декабря 2016, 19:45Общество
Пензенская область может войти в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В этом случае регион дополнительно получит порядка 500 миллионов рублей на развитие дорожной сети. Об этом, а также о результатах проделанной работы в качестве народного избранника журналистам рассказал депутат государственной Думы 7-го созыва Леонид Левин.
«В 2017 году бюджету Пензенской области будет представлена субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, также лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Здесь увеличение идет в размере 28 миллионов. По государственной программе «Доступная среда» запланировано предоставление бюджету Пензенской области субсидий в размере десяти миллионов», - сказал председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Кроме того, отдельная субсидия будет направлена на поощрение лучших учителей и адресную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку резерва для сборных команд страны.
Также депутатам от Пензенской области удалось скорректировать параметры федеральных дотаций, представленные российским Минфином. Ко второму чтению сумма была увеличена в шесть с половиной раз и составила около восьми миллиардов рублей.
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