23 декабря 2016, 19:59Общество В Пензенской области добились прогресса в развитии промышленного потенциала В Пензе состоялся 15-й съезд членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Органы местного самоуправления подвели итоги деятельности за 2016 год и определили основные направления работы в 2017-ом. Открыли заседание председатель правления Ассоциации Юрий Алпатов и вице-губернатор Валерий Савин.

«Деятельность Ассоциации в 2016 году осуществлялась соответственно плану. Приоритетным направлением в ее работе было совершенствование правовых основ организаций местного самоуправления в распространении лучших муниципальных практик», - рассказал председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Юрий Алпатов.

«Особое внимание органам местного самоуправления нужно уделять вопросам налаживания партнерских отношений с малым и средним бизнесом. Это позволит объединить усилия и органов власти и предпринимателей на выполнение программ социально-экономического развития территории. Все это, в свою очередь, даст новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты», - отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Валерий Савин также отметил, что в 2016 году в Пензенском регионе добились прогресса в развитии промышленного потенциала области. За десять месяцев 2016-го индекс промышленного производства вырос на 2%. Увеличился и объем производства продукции сельского хозяйства. За десять месяцев он составил 83 миллиарда рублей - это на 3% больше, чем показатель за аналогичный период 2015 года.

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