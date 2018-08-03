В Пензенской области стремительно растет оборот IT-предприятий

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил вопросы подготовки квалифицированных кадров для цифровой сферы с представителями ведущих IT-компаний региона. Глава региона в частности отметил, что зарплата специалистов в IT-области - 50-60 тысяч рублей, это в два раза выше средней по экономике.

«Динамика развития IT-области в регионе подтверждается ежегодным ростом оборотов предприятий соответствующего кластера. По сравнению с 2016-м выручка IT-компаний увеличилась на 38% и составила - более полутора миллионов рублей», - сказал губернатор.

Среди достижений - IT-парк, который создан на базе одного из пензенских бизнес-инкубаторов. Предполагается, что в дальнейшем он станет центром IT-кластера региона. Кроме того, властям Пензенской области удалось добиться того, чтобы в регионе появилась территория опережающего развития. Такой статус присвоен городу Заречному. Это означает, что для бизнеса там будет действовать свободная таможенная зона и особый правовой режим, так от имущественного налога предприниматели будут освобождены на десять лет.

Что касается подготовки кадров, то в регионе к этой проблемы подошли комплексно. В школе на Шуисте IT-отрасль станет профильным направлением, которая откроется в сентября 2018 года.