Пензенцы отметили День космонавтики

12 апреля по всему миру отмечают День космонавтики. Дата не случайна: ровно 58 лет назад наш соотечественник Юрий Гагарин первым покорил космос. Сегодня сотни пензенцев вспоминают тот день с ностальгией. А можно ли в Пензе стать ближе к звездам? Журналисты телеканала «Экспресс» задались этим вопросом и попытались заглянуть в космос с Земли.

Оказалось, чтобы полюбить космос, достаточно пристальнее вглядеться в звездное небо. 12 апреля в Пензе группы энтузиастов выходят с телескопами на улицы, организуют музеи космоса и идут в науку, обсуждают изобретения, которые помогут совершить человечеству новые космические открытия.

Астрономы-любители выходят на улицу c тяжелыми телескопами ради настоящих светил. По всей России такие вылазки называют «тротуарками»: наблюдатели располагаются у края оживленной пешеходной дорожки и ждут единомышленников. Случайных прохожих, чтобы открыть для них космос.

«Тротуарка - это когда люди сами увлечены космосом, и хотят поделиться своим хобби с другими. Из доступных объектов - Луна и какое-нибудь место в черте города, если выездное мероприятия, то возможно более глубокое изучение космоса, галактик», - сказал организатор свободных наблюдений неба Евгений Драганов.

Там же, на тротуаре - пешеходы делились воспоминаниями о 12 апреля 1961 года, дне, когда Юрий Гагарин покорил космос. Владимира Басалаева детская мечта стать космонавтом когда-то привела в профессию инженера военной авиации. А к месту приземления Юрия Гагарина под Энгельсом мужчина ни единожды добирался от Пензы на велосипеде.

«Ехал в автобусе в школу, на остановке мужчина зашел и сказал, что советский человек полетел в космос, его зовут Юрий Гагарин, фамилию я сразу запомнил. Водитель остановился, сказал, что дальше не поедет, открыл дверь, велел всем выйти. Когда пришел в школу, там организовали линейку, на который директор сообщил сводку информационного бюро, в том числе - о полете Юрия Гагарина в космос», - рассказал Владимир Басалаев.

Современный способ увлечь космосом, уверены энтузиасты - это уже не пример личности, а страсть к исследованию. Например, привычный серп Луны при взгляде в телескоп обрастает сотней деталей: кратерами, границей света и тени, видимой становится и та часть спутника, которую, как кажется с Земли, поглотила тьма.

В музее на физико-математическом факультете наблюдения за космосом разобраны на понятные глазу научные выводы. Самый известный - «Земля круглая и вращается вокруг своей оси и солнца». Чуть более спорный - «В Солнечной системе - восемь планет». По интерактивной карте, расположенной в музее, детям на экскурсии наглядно объясняют, как найти Полярную звезду, и рассказывают, что она ближе всего находится к Северному полюсу, точке, вокруг которой оборачиваются звезды. Там же ученые показывают принцип самых известных космических явлений.

«В музее есть прибор под названием теллурия, он служит для демонстрации затмения. Сейчас можно наблюдать одновременное обращение вокруг Солнца и Земли вокруг своей оси. К сожалению, Луна в макете неподвижна, но можно видеть, как она закрывает отбрасывает тень на Землю и закрывает Солнце, то есть мы имеем дело с солнечным затмением», - пояснил доцент кафедры «Общая физика и методика обучения физики» ПГУ Алексей Киндаев.

Новейшая разработка пензенских ученных - вибрационный стенд. Это не музыкальный инструмент, так звучат нагрузки, через которые проходит вся техника, которую запускают в космос. Он позволит исследовать космическое оборудование качественнее: вибрации поступают не в одну точку испытуемого предмета, а в несколько.

«Мы разработали устройство, установку, которая позволяет в каждую точку выводить вибрационные волны с разными амплитудами, фазами», - рассказал доцент кафедры конструирования радиоаппараты ПГУ Алексей Лысенко.

Сегодня профессия космонавта для многих остается символом кристально чистой мечты, подвига и человеческого идеала. И даже Юрий Гагарин на фотографиях всегда блистает искренней человеческой улыбкой. А сами астронавты показывают, насколько они не чужды всему человеческому: в невесомости забивают голы, а когда нужно выбрать для позывного слово, выбирают обязательно такое, которое напомнит о Родине. Так было с пензенцем Александром Самокутяевым и «Тарханами». Потому что с покоренных вершин они должны всегда возвращаться, даже если это вершины - космические.